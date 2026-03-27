珍惜生命｜大埔18岁少女飞堕花槽 保安闻响声发现 清醒送院治理

大埔白石角发生堕楼事件。今日（27日）清晨6时19分，科进路23号一个屋苑的保安员巡逻时，听到「嘭」一声，其后发现一名少女倒卧在大厦对开的花槽上，怀疑她从高处堕下，随即报警求助。

救援人员接报赶至现场，发现该名18岁少女仍然清醒。救护员随即为她进行初步急救，并由救护车送往医院治理。

警方封锁现场花槽位置调查，初步相信事主由屋苑大厦高处堕下，现正深入调查其身份及堕楼原因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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