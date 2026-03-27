珍惜生命｜青衣长亨邨5旬汉堕楼 当场气绝亡

青衣发生堕楼命案。周四（26日）下午4时18分，长亨邨亨怡楼一名保安员报案，指发现一名男子倒卧在大厦对开地面，怀疑他从高处堕下。救援人员接报赶至，经检验后证实该名男子当场死亡。

警方封锁现场调查，证实死者为一名姓陆（54岁）男子。根据初步调查结果，相信死者是从大厦的一个楼梯位置堕下。

据悉，陆男与其母亲及姐姐一同居住于长亨邨亨怡楼一个单位。陆男早前曾透露因近两年需要照顾有病的姐姐感到压力，家人带陆男求医，被诊断有抑郁症需服药。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk