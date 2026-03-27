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长沙湾站女生疑遭偷拍裙底 父揭发擒狼 事主激动哭骂：松开手俾我影你个样

突发
更新时间：02:20 2026-03-27 HKT
发布时间：02:20 2026-03-27 HKT

长沙湾发生一宗疑偷拍裙底风化案，一名中学女生在港铁站内疑遭人偷拍，幸得随行父亲及时察觉揭发，并在多名热心途人协助下，合力将涉案男子制服。被偷拍的女学生事后情绪激动，在现场痛哭斥责疑犯。

父亲一声「偷拍」　市民合力将疑人揿地

事发于今日（26日）晚上约8时05分，现场为长沙湾港铁站近一个出口位置。当时一名身穿校服的中学女生正与父亲同行，据女事主事后在网上发文指，由于她当时戴著耳机，一直未有察觉被人尾随偷拍。

直到其父亲突然高呼「偷拍」，打破车站平静，至少一名热心男途人闻讯随即上前，合力将一名身穿黑色上衣的涉案男子制服，并将其揿在地上防止逃走。

女事主崩溃哭喊 旁人安慰：「阿妹企埋一边冷静啲」

根据网上流传的片段显示，疑犯被制服后坐在地上，一直低头并用手遮挡脸部以避开镜头。遭受惊吓的女事主情绪一度失控，一边拍摄片段一边指着疑犯崩溃哭骂：「松开手，俾我影你个样！」其间有途人见状上前安慰，劝喻女事主说：「冷静啲，呢啲人唔需要咁样，阿妹企埋一边冷静啲」。

另一段片段则拍到，警员接报到场后，经初步调查将该名黑衫男子扣上手铐，由两名警员押上警车带回警署调查。

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