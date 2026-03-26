JEPX案｜警再检控涉洗黑钱6男4女 累计26人被控包括林作陈怡

虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案件，警方今日（3月26日）见记者交代最新进展。警方称，自2023年9月展开调查至今，共拘捕80人，并冻结总值约2.28亿元资产。经过深入调查及征询律政司法律意见后，于今日（26日）以「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」罪再检控多10名涉案人。连带去年被检控的网红林作及陈怡等16人，目前警方累计已检控26人。

商业罪案调查科总督察韩成昊提到，本次最新检控的涉案人为6男4女（26至47岁），涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」罪，据了解他们并非骗案骨干成员。警方表示，调查JPEX案和相关的加密货币场外交易所（OTC）时，留意到部分可疑帐户内，有与户口持有人财务状况严重不相称的异常交易，合共涉及1.32亿元，因此征询律政司法律意见后，今日展开新一轮检控，案件将于明日（3月27日）在东区裁判法院提堂。

虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案件，警方今日（3月26日）见记者交代最新进展。杨伟亨摄

JPEX案是香港近年受害人最多、涉款最庞大的一宗骗案。警方接手调查案件至今，合共收到超过2,700名受害人的报案，报称损失金额超过港币16亿元。相关犯罪团伙在2020年初起，花费了大量时间透过不同渠道宣传，企图令人相信该平台是真实且可信的。他们标榜「低风险、高回报」，成功吸引大量投资者入局。

自从证监会2023年9月发出警告声明后，JPEX随即将平台提取虚拟资产的手续费大幅提升，变相令大部分客户无法提取资产，造成巨额损失。随后，JPEX将客户资产转走，并透过大量加密货币钱包洗黑钱。部分相关人士户口被发现存有大量来历不明收入，款项被用作购买名贵汽车等，亦有大量资金被以现金方式提取。

鉴于案件规模及复杂程度，警方高度重视，动员刑事部不同单位深入调查。自2023年9月至今，警方一共拘捕了 80 名人士，包括犯罪团伙核心成员、OTC负责人、协助宣传平台的网红（KOL）、涉及洗黑钱活动的傀儡户口持有人。目前，警方总共冻结约港币2.28亿元资产，包括银行结余、现金、金条、奢侈品、名车及虚拟资产。

商业罪案调查科总督察韩成昊。

经过深入调查及征询律政司意见，警方去年曾检控16人、涉嫌诈骗、串谋诈骗、洗黑钱、妨碍司法公正，以及违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中有关「欺诈地及罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」之罪行，相关审讯于高等法院及区域法院进行。部分在逃人士仍被通缉，相关由国际刑警发出的「红色通缉令」仍然生效。

警方直言，JPEX是一宗极为复杂的案件，案发至今从无任何公司或个人承认是真正的营运者，警方需透过大量调查（包括向证人取证、分析大量文件、及向不同电子装置法证检验）来厘清幕后主脑及共犯。警方会继续锲而不舍，透过国际协作将在逃人士缉拿归案，并积极推进后续的调查与检控工作。