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梅窝摘野莓触电意外｜果树主人常遇游人擅摘 对事故感意外 机电署查灯柱电箱

突发
更新时间：15:35 2026-03-26 HKT
发布时间：15:35 2026-03-26 HKT

大屿山梅窝57岁姓陈地盘男工，昨日（25日）休假相约52岁女同事，结伴租度假屋游玩。两人到银矿湾泳滩嬉水后，在返回度假屋途中，陈男伸手采摘路旁一棵树上的野莓，却因身体湿透，误触灯柱后触电死亡。至今早（26日），大屿山分区警员重返度假屋现场调查事件，机电工程署亦派员到场检查灯柱电箱。怀疑被采摘桑椹的果树主人周先生称，过去经常被人偷搞树上果实，但他从不计较，对发生今次事件感到意外。

相关新闻：梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡

《星岛头条》记者今日到事发现场了解事件，所见返回度假屋对开的路旁种有大棵桑树，桑树上长满桑椹果实；怀疑男事主是采摘桑椹时，误碰路旁的灯柱而触电死亡。现场沿路有多支灯柱，接驳到度假屋的电箱供电，每支灯柱中间有一些灯带串连，并以钢索固定。据知一到晚上便会亮灯，令度假屋一带灯火通明吸引旅客。

果树主人周先生表示，其家园种有多棵果树，包括桑树、大树菠萝、人参果及芒果，另外花园内亦有木瓜和柠檬等。他指过往不时被游人偷摘果实，但直指「都由佢啦，佢（游人）问我我都摘畀佢㗎，有咩所谓啫，又唔系攞嚟卖」。他又称昨晚事发时他未有目击经过，但其后有警员到场，他的女儿下班回家「听到几句话电到人」。惟他当时已上床睡觉，直至今早清晨4时许，他起床去跑步，才见有警员离开。

事后周先生从朋友口中才知发生「电死人」事故，对于现场灯柱上所设的灯带等，周先生直言是属于度假屋的设施，「整咗好耐，起码两、三年」。其间他更好心叮嘱记者不要触碰，免生危险。他又指今日清晨时，已见灯柱上的灯带没有亮起灯饰，「可能（因为）电到人啩！」

今早大屿山分区警员重返度假屋调查事件，机电署亦派员到场检查灯柱电箱。其间相信是死者的同行女同事及亲友等多人，在场协助警方调查。

 

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