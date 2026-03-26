梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡

大屿山梅窝发生怀疑触电致死事件。周三（25日）晚上约8时半，警方接获报案，指一名男子在东湾头路11号、银矿湾泳滩附近倒卧地上，陷入昏迷。救援人员到场随即为事主急救，并将其送往梅窝诊所抢救，惟最终证实不治。警方其后接手调查，初步相信事主曾接触现场树旁的一支灯柱，触电致死。

据悉，57岁姓陈死者是地盘工人，在梅窝市区的一个地盘工作。昨日他和同地盘的52岁姓周女同事均不用上班，于是相约到梅窝海景度假乐园游玩。至昨晚约8时，两人于银矿湾泳滩嬉水后返回度假屋，途中陈男在度假屋路灯旁的一棵树上发现一些野莓。他于是伸手尝试采摘野莓，但当时他身体于嬉水过后仍然湿透，其间他的手触碰到树旁度假村的灯柱，身体疑遭电击突然僵硬。

周女在旁见状，立即用脚将陈男推离树旁，惟他倒地没有反应，周女于是报案。陈男被送到梅窝诊所急救最终不治。据度假屋工作人员表示，由于该度假屋的灯柱从未发生故障，因此于过去10年来一直没有进行例行检查。警方相信案件无可疑，将案件暂列「有人晕倒—送院时死亡」处理。