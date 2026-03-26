机场男疑为追星攀出围栏 便衣警及时捉紧防堕下 疑精神有异送院

机场有男子怀疑为近距离目睹偶像站在危险位置，有怀疑便衣警员捉实，幸未有堕下发生意外。

网上流传片段显示，一名身穿蓝色上衣、背着背囊的男子，攀出走火通道围栏，站在约两米高的位置，情况惊险。现场有两名怀疑为便衣警员的男子，上前将男事主捉实，以防他失足堕下，旁边亦有保安员在场协助。

从片中可见，该男子情绪激动，不时挣扎，更一度用头撞向在场人员。

两名怀疑便衣警员将男事主捉实，以防堕下。Threads @ 3533pang5251影片截图

据了解，有人声称为拍摄来港的韩国女团BABYMONSTER而爬出围栏，试图获得更理想的位置一睹偶像。

警方表示，周三（25日）傍晚约6时30分，指有人在机场客运大楼对开翻越栏杆，并危站在离地2米位置。警方调查后，将案件列作「发现精神有异人士」，姓何（18岁）男事主随后被送往北大屿山医院检查，事件中无人被捕。