机场男疑为追星攀出围栏 便衣警及时捉紧防堕下 疑精神有异送院
更新时间：02:59 2026-03-26 HKT
发布时间：02:59 2026-03-26 HKT
发布时间：02:59 2026-03-26 HKT
机场有男子怀疑为近距离目睹偶像站在危险位置，有怀疑便衣警员捉实，幸未有堕下发生意外。
网上流传片段显示，一名身穿蓝色上衣、背着背囊的男子，攀出走火通道围栏，站在约两米高的位置，情况惊险。现场有两名怀疑为便衣警员的男子，上前将男事主捉实，以防他失足堕下，旁边亦有保安员在场协助。
从片中可见，该男子情绪激动，不时挣扎，更一度用头撞向在场人员。
据了解，有人声称为拍摄来港的韩国女团BABYMONSTER而爬出围栏，试图获得更理想的位置一睹偶像。
警方表示，周三（25日）傍晚约6时30分，指有人在机场客运大楼对开翻越栏杆，并危站在离地2米位置。警方调查后，将案件列作「发现精神有异人士」，姓何（18岁）男事主随后被送往北大屿山医院检查，事件中无人被捕。
最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
2026-03-24 15:48 HKT
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
2026-03-24 13:52 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT