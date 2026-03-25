天水围伤人案｜23岁仔遭4人围殴致头破血流 警拘两青年

日前社交平台流出一段影片，指一名男子于天水围公园疑因眼神问题被4人围殴致头破血流，坐在花槽无力反抗。警方表示，案件交由元朗警区刑事调查队第一队跟进，经初步调查后，昨日（24日）及今日（25日）在天水围区拘捕一名19岁及一名22岁本地男子，两人现正被扣留调查。

警方指天水围警署3月18日接获一名男子报案，指早前于天瑞路一公园内被4名男子袭击，一名23岁男子头部、手部及胸口受伤，其后自行前往医院求医。

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青年被旁边男子以手推头。网片截图

可见伤者左手掌心有大滩血迹。网片截图

地下亦有大滩血迹。网片截图

根据网上片段所见，一名男子坐在花槽石壆上，一言不发，其间只摊出左手，清楚见到手掌心内有一滩血迹，而地上亦有大量鲜血。旁边一名青年用手推他的头，有人则大叫「关你X事？冇人理你！」帖文中亦附有数张照片，包括一张伤者倒地相，及3张疑为袭击事主的男子照片。

发文者表示，「怀疑以上人士因为个人理由心情唔好，挑衅及围殴受害人，压制受害人使其无力反抗下，近乎谋杀伤害程度，用滑板全力打落受害人头部，最后受害人系屋企晕倒，满身流血不止，被屋企人及时发现送医（院）， 否则后果不堪设想。医生都吓亲话伤势深到见到头骨同打断左手，你地系咪痴Ｘ线架，唔排除有更多欺凌人士牵涉在内。」