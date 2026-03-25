一拳书馆卖煽动刊物｜负责人庞一鸣遭国安处拘捕 翌日获准保释候查

香港警务处国家安全处周二（24日）拘捕4名男女，包括深水埗书店「一拳书馆」负责人庞一鸣，指他们涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「明知而出售具煽动意图的刊物」罪，并在书店内检取一批涉案的具煽动意图的书籍，包括由《壹传媒》前董事祈福德撰写的《黎智英传》。至今日（25日）晚上，庞一鸣获准保释候查，离开旺角警署。

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庞一鸣今日（25日）晚上离开旺角警署。

消息指，被捕的4名男女，包括负责人庞一鸣，其余为书店职员。「一拳书馆」过往一直持续售卖具有煽动意图的书刊，今次被国安处检取的涉案具煽动意图的书籍中，包括由《壹传媒》前董事祈福德撰写的《黎智英传》，全书妄顾事实地美化黎智英勾结外国势力危害国家安全犯罪行为，又对特区司法人员进行攻击、抹黑特区政府就黎智英所作的羁押安排，更刻意抹黑香港和内地，以达到对香港市民进行渗透煽动的目的。

