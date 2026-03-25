Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜屯门市广场夫妇企跳 保安及时制止救返

突发
更新时间：21:29 2026-03-25 HKT
发布时间：21:29 2026-03-25 HKT

屯门一对老夫妇企图跳楼。今日（25日）傍晚6时许，警方接获一名女子报案，指其父母在屯门市广场3楼企图跳楼轻生。多名途人见到男子跨出栏杆，险象环生，在场的保安随即上前制止。涉事夫妇其后被救回安全位置，清醒送往屯门医院检查。

据了解，男事主74岁，其妻子则71岁。根据网上图片所见，该对夫妇站在商场3楼的围栏旁边，其间男事主情绪激动跨出栏杆，大批赶至的保安及市民迅速将他制服。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk   

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
11小时前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
6小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
4小时前
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
影视圈
4小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
6小时前
邓兆尊首爆曾玩「多人运动」：表现好唔好都死 披露曾当夜总会经理 自诩应当《夜王》顾问
邓兆尊首爆曾玩「多人运动」：表现好唔好都死 披露曾当夜总会经理 自诩应当《夜王》顾问
影视圈
5小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT