珍惜生命｜屯门市广场夫妇企跳 保安及时制止救返
更新时间：21:29 2026-03-25 HKT
发布时间：21:29 2026-03-25 HKT
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屯门一对老夫妇企图跳楼。今日（25日）傍晚6时许，警方接获一名女子报案，指其父母在屯门市广场3楼企图跳楼轻生。多名途人见到男子跨出栏杆，险象环生，在场的保安随即上前制止。涉事夫妇其后被救回安全位置，清醒送往屯门医院检查。
据了解，男事主74岁，其妻子则71岁。根据网上图片所见，该对夫妇站在商场3楼的围栏旁边，其间男事主情绪激动跨出栏杆，大批赶至的保安及市民迅速将他制服。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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