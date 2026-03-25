45岁港男玩援交 课金12次累计逾$90万始知受骗
更新时间：15:21 2026-03-25 HKT
发布时间：15:21 2026-03-25 HKT
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一名45岁男士近日在Facebook结识声称提供援交服务的骗徒，受害人表示有兴趣，骗徒随即讹称要先支付「认证费」才可提供服务。受害人不虞有诈，按指示先后12次转账超过90万港元至指定户口。直至骗徒失去联络，受害人才惊觉受骗。
警方在防骗专页「守网者」提醒市民，网上交友紧记保持怀疑态度，善用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入可疑平台帐户名称、收款帐户、电话号码等作风险评估，以免真心错付。
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