机舱老鼠│菲律宾抵港航班偷外币 警拘54岁内地汉

警方昨（24日）接获报案，指昨日一班由菲律宾飞往香港的航班上，一名外籍乘客曾将手提包放在座位上方置物柜内，其后发现手提包内的现金及其他财物不翼而飞。



机场警区人员接报到场，经初步调查，人员以涉嫌盗窃拘捕一名54岁内地男子。调查显示，被捕人怀疑盗取该名受害人约值500港元的外币以及一张八达通。被捕人现正被扣留调查，案件交由机场警区刑事调查第六队跟进。



为防止和打击机舱盗窃案，机场警区持续进行宣传及教育工作，并与机场持份者，包括香港机场管理局、机场保安有限公司及航空公司保持紧密联络，加强采取以情报为主导的执法行动，例如建立疑犯资料库，收集情报作罪案分析；同时加强与航空公司的情报交流，及早锁定较高危的航线及犯案时段，并透过举办定期防罪讲座，提醒航空公司留意这类航线，提高机组人员的警觉性，防止罪案发生。



警方呼吁市民在机舱内应时刻保持警觉，将随身行李上锁并妥善保管，在离开座位时要格外小心，必须将现金和贵重物品随身携带或交由同行亲友保管。离开机舱前，旅客亦应仔细检查个人财物。警方提醒市民，「盗窃」为严重罪行，一经定罪，最高可被判监禁十年，市民切勿以身试法。