海关破两贩毒案拘3男女 包括23岁男学生 检$660万K仔等毒品

香港海关在3月21日及3月23日分别在香港国际机场及何文田侦破两宗毒品案件，检获共约11.4公斤怀疑毒品，估计市值共约660万元，并拘捕3名男女，其中一人为23岁男学生。

在首宗案件，海关人员在上周六（21日）透过风险评估，在机场查验一件由荷兰入境、报称载有玩具的空运包裹，惟X光影像有可疑，显示内部物件密度不一，遂进行深入检查，最终在2个陶瓷雕像内，检获8公斤氯胺酮。海关毒品调查科接手调查，昨日（23日）于大埔进行监控递送行动，拘捕一名23岁收货男子，报称学生。他已被暂控一项贩运危险药物罪，明日（25日）在粉岭裁判法院提堂。

在第二宗案件，海关在何文田进行反毒品行动，截查一名刑迹可疑男子，并于其手持的环保袋内检获1.1公斤霹雳可卡因，遂即将他拘捕。海关押解他到附近一住宅单位搜查，再检获2.3公斤可卡因、53克霹雳可卡因及一批制毒工具，同事拘捕单位内一名女子。被捕男子32岁，报称无业，他已被暂控两项贩运危险药物罪；至于被捕女子27岁，报称美容师，已被暂控一项贩运危险药物罪。两人将于明日（25日）在九龙城裁判法院提堂。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川指，在第二宗案件中，不法分子选择在私隐度高、保安严密的住宅单位作制毒工场，企图掩人耳目。

