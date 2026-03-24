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天水围23岁仔遭4人擸滑板围殴爆缸 疑因眼神问题起争执

突发
更新时间：19:22 2026-03-24 HKT
发布时间：19:22 2026-03-24 HKT

天水围发生伤人案。今日（24日）社交平台流出一段影片，指一名男子被人围殴致头破血流，坐在花槽无力反抗，旁边更有人大叫「关你X事？冇人理你！」消息指，事件发生于上周三（18日）凌晨，事主因眼神问题在天水围公园内被4人袭击，事后透露予家人知道后才报警，交由元朗警区刑事调查队第一队负责调查。

有关片段长约10秒，片中见到一名男子坐在花槽石壆上，一言不发，其间只摊出左手，清楚见到手掌心内有一滩血迹，而地上亦有大量鲜血。旁边一名青年用手推他的头，有人则大叫「关你X事？冇人理你！」

青年被旁边男子以手推头。网片截图
青年被旁边男子以手推头。网片截图
可见伤者左手掌心有大滩血迹。网片截图
可见伤者左手掌心有大滩血迹。网片截图
地下亦有大滩血迹。网片截图
地下亦有大滩血迹。网片截图

帖文中亦附有数张照片，包括一张伤者倒地相，及３张疑为袭击事主的男子照片。帖文表示，「怀疑以上人士因为个人理由心情唔好，挑衅及围殴受害人，压制受害人使其无力反抗下，近乎谋杀伤害程度，用滑板全力打落受害人头部，最后受害人系屋企晕倒，满身流血不止，被屋企人及时发现送医（院），  否则后果不堪设想。医生都吓亲话伤势深到见到头骨同打断左手，你地系咪痴Ｘ线架，唔排除有更多欺凌人士牵涉在内。」

消息指，事件发生于上周三（18日）凌晨1时左右，一名23岁姓李男子因眼神问题在天水围公园与4名男子发生争执，其间被对方以滑板袭击头部，施袭者之后逃离现场。事主前额裂伤，右拇指骨折，右耳及面部擦伤，胸部瘀伤，一度晕倒，清醒后自行到私家医院求诊。他将事件透露给家人后，自行到警署报案，交由元朗警区刑事调查队第一队负责调查，正追缉4名年约20至30岁、身穿深色上下身衣物的男子，暂时未有人被捕。

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