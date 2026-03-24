屯马线四眼男疑10分钟非礼两妙龄女 紧贴身后摸臀掀裙 警方跟进

网上流传一段港铁屯马线女乘客怀疑被非礼的影片。片中所见车厢内一名「四眼男」站在车门旁边，紧贴一名短裙女乘客身后，其间他将左手放在女乘客短裙的后方，并手执短裙有所动作。涉事男子其后于在荃湾西站下车逃去，据知至少有2名女子在10分钟内先后受害，其中一人拍下过程，事后她们已报警处理，案件正交由深水埗警区刑事调查队跟进。

女受害人在社交平台讲述事件。Threads截图

受害的短裙女事主在社交平台Threads发文讲述事件，指在西铁车厢内「有个男人摷我条裙」。她形容当时车厢内空间甚多并不挤迫，但男子「企埋嚟」，她「已经觉得怪怪地」。她于是站开一点，未料「佢（男子）又继续逼埋嚟」；她察觉有异，但由于对方「揹住个大袋，以为系佢个袋撞到我」。女事主指自己越站越出，感觉「越嚟越唔对路」，最后自己走开，该名男子随即于荃湾西站下车。

女事主续称，事后同车一名女乘客向她表示已拍下相关影片，原来对方怀疑亦同遭该名男子抚摸非礼。两人都对事件感到惊慌，事后同报警处理。

涉案男子被拍下。Threads图片

据了解，两名受害人乘搭的涉事列车开往屯门，先后在10分钟内遭人「咸猪手」。首宗案件发生于周日（22日）晚上约10时50分，当时其中18岁的女受害人感到自己左边臀部，被人触碰约5秒。她于是望向后方，赫见一名男子站于其后方，而对方的左手靠近她的左边臀部。她感到害怕，立即走到车厢其他地方。

至同晚约10时59分，涉事男子在车厢内走到另一名26岁女受害人的右后方。其间她感到自己的裙被人触弄约12秒，因害怕亦走到车厢其他位置。列车到达荃湾西站时，涉事男子于该站落车离去。

案中18岁受害人目击涉事男子对26岁女受害人的犯案经过，并将过程拍下。两人经商量后，一同于翌日（23日）向警方报案。