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葵涌冧天秤｜房署指清理难度较预期高 目标周二中午12时前完成

突发
更新时间：23:02 2026-03-23 HKT
发布时间：23:02 2026-03-23 HKT

葵涌大窝口道一个公屋地盘上周四（19日）有天秤倒塌，操作员连人带机堕地身亡。事后，部分断裂天秤散落山坡。房屋署自周一（23日）清晨开始移除天秤残骸，原定目标为周二（24日）早上7时前完成清理。然而周一晚上房署表示，清理难度较预期高，工程团队将尽最大努力，目标于周二中午12时前完成。

房屋署回复查询时表示，就早前大窝口道地盘发生的天秤倒塌事故，房屋署工程团队经与承建商周一清晨已展开移除天秤工作。由于工程须在斜坡上进行，加上工人需把天秤分割成多个部份吊运，而每一部份需再吊运临时加固物系稳，难度比预计中高。工程团队会尽最大努力，目标于周二中午12时前完成工程。天秤移除后会被运至临时储存仓，以供相关部门作后续检测。

相关报道：葵涌冧天秤│工人切割天秤残骸准备运走 部分大窝口道来回全线封 巴士改道

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