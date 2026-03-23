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有片｜屯门公路货柜车撼消防车翻侧 司机昏迷送院

突发
更新时间：12:44 2026-03-23 HKT
发布时间：12:33 2026-03-23 HKT

屯门公路发生涉及消防车的交通意外。今日（23日）中午12时15分，一辆货柜车沿屯门公路往九龙方向行驶，当驶至近扫管笏屯门乡稔湾村公所对开时，与一辆消防车相撞。货柜车继而向左翻侧，横亘在中慢线上，司机昏迷被困于车上。

消防员在场救援，将货柜车司机救出，送院抢救。现场所见，货柜车车头挡风玻璃爆裂，货柜亦变形，碎片散落一地，且出现漏油情况；而消防车亦车尾损毁。

现场消息称，事发时消防车正停在屯门公路慢线进行工作，尾随的货柜车驶至，怀疑司机不察，导致货柜车直撼消防车的车尾，并翻侧在路中。事故原因有待调查。

受意外影响期间，运输署宣布，屯门公路往九龙方向近扫管笏的部分行车线需要封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通繁忙。

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