屯门公路货柜车撼消防车后翻侧 司机昏迷送院｜有片

屯门公路发生涉及消防车的交通意外。今日（23日）中午12时15分，姓岑（64岁）驾驶一辆货柜车沿屯门公路往九龙方向行驶，当驶至近扫管笏屯门乡稔湾村公所对开时，与一辆消防车相撞。货柜车继而向左翻侧，横亘在中慢线上，司机昏迷被困于车上。

消防员在场救援，将货柜车司机救出，送屯门医院抢救。现场所见，货柜车车头挡风玻璃爆裂，货柜亦变形，碎片散落一地，且出现漏油情况；而消防车亦车尾损毁。

现场消息称，今日中午，一辆消防处车辆连同队员在屯门公路路肩停下，处理一宗「发现烟雾」案件，当时消防车有开启死火灯、闪灯和警号。尾随的货柜车驶至，意外直撼消防车的车尾，并翻侧在路中。

受意外影响期间，运输署宣布，屯门公路往九龙方向近扫管笏的部分行车线需要封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车，交通繁忙。