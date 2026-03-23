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葵涌冧天秤｜死者妻女悲恸认尸 工权会跟进后事安排

突发
更新时间：10:27 2026-03-23 HKT
发布时间：10:27 2026-03-23 HKT

葵涌大窝口道近碧葵楼对开一公屋地盘，于上周四（19日）发生天秤倒塌夺命意外，62岁姓黄男机手连人带天秤堕下，当场死亡。今日（23日）早上，黄男的家属在工会代表陪同下，到葵涌公众殓房办理认领遗体手续。协助家属的工业伤亡权益会表示，黄男生前是家庭经济支柱，需供养女儿和年迈母亲，家属目前正与公司方面协调后续的支援安排。

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死者家属在工权会代表（左）陪同下，到葵涌殓房认领遗体。梁国峰摄
死者家属在工权会代表（左）陪同下，到葵涌殓房认领遗体。梁国峰摄
死者家属在工权会代表（左）陪同下，到葵涌殓房认领遗体。
死者家属在工权会代表（左）陪同下，到葵涌殓房认领遗体。
工权会干事刘家乐促请当局彻查事件，还死者家属一个交代。
工权会干事刘家乐促请当局彻查事件，还死者家属一个交代。

今早9时，死者的3名亲友包括太太和女儿到达葵涌殓房认领遗体，逗留约40分后离开。工权会干事刘家乐引述，黄男生前育有一名20多岁女儿，女儿尚未投身社会工作；而黄男亦有一名年逾90岁的母亲，女儿和母亲都依靠他供养。他续指黄男任职天秤机手多年，富有经验，而意外发生前涉事天秤亦经过检查，事故原因仍有待调查。

刘家乐形容，天秤意外时有发生，今次事件更令人震惊，劳工处应尽快彻查事件，向公众作出交代。至于死者的后事安排，刘称工权会正积极协助跟进，死者的公司方面亦与家属保持联络，协调后续支援。

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事发于上周四下午4时27分，大窝口道近碧葵楼对开的涉事公屋地盘，旁边有天秤倒塌，40楼以上的部分天秤跌落地盘对开的山坡。倒塌的部分长约45米，62岁姓黄天秤男机手被困在驾驶室内，被发现时头部严重受伤，身体多处骨折，明显死亡。

劳工处日前表示，涉事天秤正吊运金属构筑物，处方正全力调查事故原因，并向地盘发出「暂时停工通知书」，暂停于涉事地盘使用天秤；另外房署要求总承建商焕利建筑提交全面报告，署方亦将排查全港房委会地盘，以免发生同类事故。

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