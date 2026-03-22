沙田服装店被偷千元衣物 男贼逃走触动警钟 铰剪架颈求饶 趁保安分心逃逸

沙田新城市广场一期三楼一间连锁服装店，周日（3月22日）晚上7时许，一名男贼怀疑盗取三件女装衣物，约值千元，他离开店舖时触动防盗警报，在店外被商场保安员截停。经检查后，保安员在男贼的环保袋内发现怀疑被盗衣物，遂将其带往商场保安室等候警方处理，并报警求助。

在警方到达前，该名男子突从身上取出一把铰剪架颈向保安员求饶，要求让他离开。保安员一时犹疑分心，该名男子趁机逃离保安室，往商场逃去无踪。

警方接报到场后，在商场及附近一带展开搜捕，但未能寻获贼踪。被盗衣物已悉数归还店舖，无财物损失。案件列作店舖盗窃处理，并交由沙田警区刑事调查队第六队跟进。

警方现正通缉该名男子，年约30岁，身高约1.75米，身材肥胖，短发，案发时戴白色鸭舌帽，身穿白色上衣、黑色长裤及黑色运动鞋，并携带一个黑色背包。