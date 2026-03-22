葵涌冧天秤｜房屋署：清晨开始移除天秤 料周二早上7时前完成清理 解封受影响路段

葵涌大窝口道一个公屋地盘上周四（19日）发生天秤倒塌夺命意外，部分天秤断裂跌落地盘对开的山坡。今日（22日）有工程人员在地盘现场重新组装新的天秤，并陆续准备将涉事塌下的天秤残骸移除运走。房屋署表示，工程团队将于明日（23日）清晨正式展开移除天秤工作，预计所有移除天秤及清理工序将于星期二（24日）早上7时前完成。

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房屋署表示，工程团队经与承建商详细商讨，并与相关政府部门确认完成搜证工作后，于今早立即进行有关工程所需的一系列准备工作，包括开始架设两部大型吊运车，预备于明日清晨正式展开移除天秤工作，届时介乎芷葵楼与茵葵楼之间的一段大窝口道仍会继续封闭，禁止所有车辆驶入，同时附近一带的行人路范围亦会禁止行人进入，预计所有移除天秤及清理工序将于星期二早上7时前完成，届时受影响的路段将可解封。