有片｜北角春秧街单位失火 两人徒手爬墙踩冷气机逃命
更新时间：18:55 2026-03-22 HKT
发布时间：18:55 2026-03-22 HKT
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北角发生火警。今日（22日）下午5时28分，警方接获多人报案，指春秧街93至113号仁德大厦一高层单位起火，浓烟冲天，弥漫整层楼。消防到场出动一条喉及一队烟帽队灌救，并在傍晚6时19分将火救熄，事件中有居民吸入浓烟不适，正调查起火原因。
火警期间，多名居民疏散至安全位置暂避，另有长者需要警方及消防协助。由于涉事大厦邻近春秧街街市，不少人驻足围观。运输署亦表示，春秧街全线现已封闭，北角道介乎英皇道与渣华道之间的全线仍然封闭。
根据街坊提供的片段所见，火警发生期间，有两人擒出窗外，之后捉住外墙的水管并踩住冷气机顶，慢慢爬落下层单位逃生，状甚危险。
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