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有片｜北角春秧街单位失火酿3伤 两人徒手爬墙踩冷气机逃命

突发
更新时间：18:55 2026-03-22 HKT
发布时间：18:55 2026-03-22 HKT

北角发生火警。今日（22日）下午5时28分，警方接获多人报案，指春秧街93至113号仁德大厦一高层单位起火，浓烟冲天，弥漫整层楼。消防到场出动一条喉及一队烟帽队灌救，并在傍晚6时19分将火救熄。火警中，有3名其他单位住户（2女1男、58至78岁）吸入浓烟不适，须送东区医院治理。

根据街坊提供的片段所见，火警发生期间，有两人擒出窗外，之后捉住外墙的水管并踩住冷气机顶，慢慢爬落下层单位逃生，状甚危险。有目击者表示：「佢擒咗出嚟呀，踩住个冷气机呀…」

事发单位住户为非洲籍父女 疑用打火机时误燃杂物肇祸

火警期间，约20名居民由救援人员协助或自行疏散到安全位置，当中包括长者。据了解，事发单位住户为一对坦桑尼亚籍父女（42及8岁），经初步调查，怀疑他们在家中使用打火机时，意外点燃杂物引致火警，起火原因没有可疑。

涉事大厦邻近春秧街街市，火警期间不少人驻足围观；另外事发时介乎英皇道与渣华道之间一段北角道，以及春秧街全线封闭，交通繁忙。

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