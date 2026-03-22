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非华裔小兄弟疑天水围男厕内遇非礼 自闭哥哥心理受创哭呼有「Monster」

突发
更新时间：19:32 2026-03-22 HKT
发布时间：19:32 2026-03-22 HKT

网传天水围昨日（3月21日）有两名非华裔男童，于商场男厕内怀疑遭陌生男子非礼，事件引发网民高度关注。男童母亲的友人公开社交平台事件，指男童因心理创伤需留院观察，呼吁家长警惕，并强调此类事件绝非「小事」，必须严肃处理。据了解，警方昨日（21日）下午1时22分接获相关报案，现场为天华路一商场，目前元朗警区刑事调查队第八队正跟进案件，暂未有人被捕。

男童母亲的友人在社交平台Threads表示，事发于昨日中午近12时半，该名少数族裔母亲带同5及7岁的儿子，前往天水围某商场，其中7岁长子患有自闭症。当时两名男童自行进入男厕，母亲则在门口等候，突然5岁幼子在厕所内高呼：「Mummy！Mummy！」由于性别所限，男童母亲无法即时进入，只能在门外焦急等待。片刻后，两男童哭著冲出厕所，向母亲表示一名陌生男子在厕所内非礼他们，包括用力抓两兄弟臀部，甚至触摸男童私处。

元朗警区刑事调查队第八队正跟进案件。资料图片
元朗警区刑事调查队第八队正跟进案件。资料图片

由于当时有2至3名男子同时步出厕所，母亲未能即时辨识施害者。母亲其后致电丈夫告知事件，惟丈夫一度不愿严肃处理。所幸当日适逢开斋节，相聚亲友坚持下，他们一家才决定报警处理。目前两名男童需留院接受观察，其中长子心理受创，不断提及「Monster（怪物）」，甚至出现尿道疼痛及频尿等征状。

事主友人透过社交平台公开事件，严正驳斥「大事化小」的态度，强调非礼儿童属严重刑事罪行，若不报警只会令施害者有机会继续犯案，「受伤害嘅系一条生命嘅未来」。她又认为，事件对儿童建立「身体界线」造成严重破坏，可能引致排斥陌生人、恐惧、噩梦甚至创伤后压力症候群等长远影响，大众必须勇于发声，保护下一代免受侵害。

男童母亲的友人在社交平台Threads讲述事件。
男童母亲的友人在社交平台Threads讲述事件。
男童母亲的友人在社交平台Threads讲述事件。
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