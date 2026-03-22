海关伙港大举办工作坊 探讨AI驱动网络罪案调查

香港海关与香港大学合办的「AI-Powered Cybercrime Investigation Workshop」于3月19至20日顺利举行。

香港海关与香港大学于2024年12月签署合作备忘录，推动在虚拟资产、区块链及知识产权保护等领域的科技开发及人员培训。是次为期两日的工作坊是双方首个于知识产权领域的培训项目，由香港大学教授、海外学者及业界专家主讲，深入探讨人工智能(AI)及新兴科技如何应用于打击网络罪案调查及保障知识产权。

除了版权及商标调查科同事外，工作坊亦汇聚了各调查科系及资讯科技科代表，借此加强跨科系协作。透过结合学术理论、科研成果与前线调查经验，为不同科系的学员提供更系统性、更贴近实务的专业培训。

课程涵盖五大核心主题：网上侵权手法与知识产权保护、AI辅助调查与数据分析、Web3新型网络犯罪、深伪技术(Deepfake)识别，以及区块链资金追踪。透过个案分析及实作环节，学员能更深入掌握新兴科技带来的风险与机遇，显著提升网络调查及情报分析的实战能力。

香港海关致力实践「智慧海关」蓝图，将继续推动智能化执法，结合学术界与业界的前沿科研成果，积极应对不断演变的网络罪行，全力守护市民及企业的合法权益。