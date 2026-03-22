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旺角米线餐厅后门打开遭爆窃 雨褛贼掠$1800现金及香烟

突发
更新时间：10:15 2026-03-22 HKT
发布时间：10:15 2026-03-22 HKT

今日（22日）早上8时58分，旺角豉油街88号一间餐厅的职员返回店舖准备开门营业时，赫然发现餐厅的后门闸门打开，怀疑被贼人闯入爆窃，连忙报警求助。现场是鸿都大厦地下，警方发现餐厅后门没有被撬痕迹，但店内曾被搜掠，收银机损毁。

人员经初步点算，相信餐厅损失约1,300元现金，以及共值约500元的香烟，其后翻查闭路电视片段调查，锁定一名年约40岁男子涉案。案发时贼人戴帽，身穿透明雨衣及黑色球鞋等。


 

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