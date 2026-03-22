屯门男子旁观街头争执 挨斩受伤送院 三日后兄长探望始报案
更新时间：07:40 2026-03-22 HKT
发布时间：07:40 2026-03-22 HKT
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屯门发生伤人案。一名男子于前日（20日）凌晨途经友爱邨爱晖楼对出行人路时，因见有一批人在吵架，于是上前查看，未料遭对方一人持刀袭击，导致身体多处受伤。他事后到屯门医院求医，惟直至昨晚（21日）8时许，其兄长到医院探望，始揭发事件报警。警方将案件列作「伤人」，交由屯门警区刑事调查队第七队跟进。
遇袭的男事主姓卢，35岁。据悉他于上周四（19日）中午约12时，到女友位于友爱邨爱明楼的住所消遣，直至周五凌晨约1时离开。他当时与朋友由爱明楼步行至爱晖楼对出行人路，其间看见一批人在吵架，遂好奇上前查看。讵料该批人发现卢男，其中一人更迁怒于他，用一把约长20厘米的黑色刀向他施袭。
卢男右前臂骨折受伤，胸口、下腹和背部亦共有4处刀伤，其朋友随即送他到屯门医院求医。直至昨晚，卢男的兄长到医院探望他，揭发事件，连忙报案。
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