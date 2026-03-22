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元朗集运自提点变身非法赌场 警方捕23人检赌具及数千元现金

突发
更新时间：00:13 2026-03-22 HKT
发布时间：00:13 2026-03-22 HKT

元朗警区特别职务队人员周六（21日）在区内展开打击非法赌博行动。行动中，人员于一间集运自提点的阁楼共拘捕23人，包括7名本地男子及16名本地女子，年龄介乎28至79岁，分别涉嫌「营办赌博场所」、「协助管理赌博场所」及「在赌场以外任何场所进行赌博」。

警方在行动中检获一批赌具及数千元现金。根据香港法例148章《赌博条例》，任何人营办，管理，或以其他方式控制赌场属严重罪行，违例者经定罪后，最高可判处罚款五百万元及监禁七年。而任何人在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博，违例者经定罪后最高可被判罚五万港元及监禁九个月。

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