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黄大仙12岁男童遭「藤条炆猪肉」 肩红肿报警 母涉虐儿被拘控

突发
更新时间：19:35 2026-03-21 HKT
发布时间：19:35 2026-03-21 HKT

黄大仙发生虐儿案。今日（21日）下午2时许，警方接获一名12岁男童报案，指在翠凤街1号金凤楼的寓所内，被母亲以籐条袭击。人员到场调查，发现男童清醒但肩部红肿，随即安排他到伊利沙伯医院接受治理。

警方相信男童的41岁母亲疑因管教问题施袭，遂以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」将她拘捕。她现正被扣留调查，案件交由黄大仙警区刑事调查队第六队跟进。据了解，被捕母亲已被起诉，将于下周一（3月23）于九龙城裁判法院提堂。

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