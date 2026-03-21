O记联同各总区打击黑社会活动 3日拉203人最细得16岁 捣赌档无牌酒吧

有组织罪案及三合会调查科联同各大总区人员，于3月18日至3月20日在全港各区展开代号为「逸影」的反罪恶及反三合会行动，重点打击涉及三合会及有组织犯罪集团的非法活动及切断犯罪分子的收入来源。行动当中，人员突击搜查全港各区多个怀疑非法场所及罪案黑点，共捣破9个怀疑非法赌档及1个怀疑无牌酒吧。



行动中，人员共拘捕129名男子及74名女子，年龄介乎16至70岁，当中包括72名外籍、29名非华裔、90名本地及12名内地人。他们分别涉嫌「管理赌博场所」、「在赌博场所内赌博」、「无牌卖酒」、「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」、「在没有领有酒牌的处所饮酒」、「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「管有攻击性武器」、「非法禁锢」、「伤人」、「抢劫」、「袭击致造成身体伤害」、「在公众地方打斗」、「刑事损坏」、「违反逗留条件」、「施用药物或使用器具以促致堕胎」、「以欺骗手段取得财产」、「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）、「非法入境」等罪行。



警方在整个行动中共检获约13万元现金、面值约14万元的筹码、一批赌博用具、酒精饮品、两支伸缩棍及3把牛肉刀及少量怀疑可卡因、大麻花和依托咪酯烟弹等，总市值约30万元。