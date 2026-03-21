少年警讯奖励计划培育未来栋梁 金星章得主参加全运会义工获益良多

少年警讯（少讯）今（21日）举行奖励计划颁奖礼，其中有三名获颁金星章的杰出会员，分享其参与少讯活动，包括防骗灭罪宣传及担任全运会义工等经历的得着。就读中四的苏彤悦表示，在全运会中她负责分流工作，她坦承最初参加时并不太投入，但后来经历整个过程，体会到每个人都尽心尽力做好自己本份，各司其职，获美得好的效果，令她更积极投入自己的职份，留下深刻的体会。

警务处处长周一鸣致辞时表示，作为维护社会治安、服务社群的中坚力量，警方透过「少年警讯奖励计划」多元化、具深度的活动，包括步操与升旗训练、内地交流团和历奇锻炼等，致力推动青年发展工作，引领年轻一代跳出舒适圈，开拓视野，不少少讯会员参加活动后变得积极自信，展现领袖潜能。



周一鸣感谢社会各界、学校、家长及会员多年来的鼎力支持，特别是少讯中央咨询委员会、各区名誉会长，以及各少讯合作伙伴，在各个层面的无私奉献，让少讯能不断精益求精，为青少年提供更丰富多元的活动与训练机会。他指，警务处将继续透过少讯凝聚社会各界力量，栽培未来的社会栋梁。

苏同学最初是因胞弟参加了少年警讯后，看到他在待人接物上有很大改变，而且变得守时，令她也萌生参加的念头，可与胞弟一齐进步。「我都有唔守时的坏习惯，但参加大型盛事的义工活动，令我改变呢啲坏习惯。」另一面，参加了计划后，令她认识很多好朋友，在生活上及学习上都有倾诉对象，令原本内向的她变得开朗。

而就读小六的吴旻烨与读小五的弟弟迺维更一同参与少年警讯，同样获得金星章。吴旻烨指自己一向怕羞，最初不敢与人沟通，但参加了少讯多项活动如卖旗，令他改善不少与人沟通的技巧。「有次参加防骗计划的宣传，要到街上派发宣传单张，最初都好惊，但后来得到父母的鼓励，放胆派畀途人。都是很好的经验。」

警察公共关系（少年警讯）高督察傅斯扬指，少讯计划于1974年成立，迄今已52个年头，2022年推出全新的少年警讯奖励计划，活动分为五大范畴，包括创新思维、守法自律、多元化发展、历奇锻炼及协作共创，令年青人有正面思维，守法意识及培养未来栋梁。