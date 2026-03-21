有片│P牌平治撞隧道墙车头尽毁 人去车空 网民揶揄「呢度唔畀泊车㖞」

今(21 日)早上网上流出一条片段，一部挂P牌的平治私家车停在连翔道与柯士甸西之间的隧道内，车头撞向隧道墙壁，车头尽毁，泵把用脱，挡风玻璃爆裂，车厢内气袋弹出，但车内空无一人。拍摄者对此啧啧称奇，还不断问「人呢?人呢?呢度唔畀泊车㖞！」

现场为连接佐敦道与柯士甸道西之间的连翔道地下道路段，近西九龙柯士甸道西1号凯旋门映月阁对下处。有网民留言指「呢个湾（弯），超过80都好易甩，设计问题，呢个位成日有自炒车。」亦有网民指「呢个弯渣（揸）快D，条胎唔多掂都好易赖野（嘢）！」但有网民上载相片，发现当时有三名女子站在肇事私家车旁，但未知是否与该车有关，惟最后人去车空，耐人寻味。

警方表示，今（21日）凌晨5时40分，连翔道与柯士甸道西交界的隧道内，有男子报案指发现一部私家车怀疑自炒撞隧道墙壁，但警员到场时，只得私家车，并无发现任何人，将案件列交通意外无人受伤，并正设法联络司机了解事件。