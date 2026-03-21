Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌男持刀徘徊 遭警开多枪制服 中弹昏迷送院

突发
更新时间：03:48 2026-03-21 HKT
发布时间：03:48 2026-03-21 HKT

葵涌今日（21日）凌晨发生警员开枪事件。一名男子持刀在青山公路徘徊，并一度举刀指向到场戒备的警员。警员在多次警告无效下开枪，持刀汉中弹倒地昏迷，由救护车送院抢救。

市民报称持刀汉徘徊　多名警员拔枪戒备

今日凌晨2时许，警方接获市民报案，指发现一名男子手持利刀，在青山公路葵涌段往荃湾方向、近华员邨对开位置徘徊，神情怪异且具攻击性。大批警员接报后迅速赶抵现场，并发现目标男子。

现场消息指，警员尝试与该男子沟通并要求其放下武器，惟对方情绪激动，更突然举起利刀指向警员。多名警员随即拔出配枪戒备，现场气氛极度紧张。

警告无效警员开枪　现场遗血渍

在对峙期间，当中有警员开枪，持刀汉随即中弹倒地。救护员到场后发现事主陷入昏迷，随即将其送往医院进行救治。警方事后封锁现场一段路面调查，现场路边遗下一部尼龙袋手推车及一摊明显血渍。

目前，大批探员仍在现场搜证，并调查该名男子的身份及其持刀徘徊的动机。案件现正由重案组接手调查。

据了解，事发时现场曾传出五响枪声，持刀男子的胸部和大腿中弹，陷入昏迷。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
18小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
9小时前
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
10小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
路透社
伊朗局势｜传美国再增派3军舰及数千名兵 穆杰塔巴发声明：夺走敌人安全
即时国际
6小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
生活百科
12小时前
蔡楚辉摄
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
3小时前
TVB四线小生宣布离巢 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘
TVB四线小生宣布离巢 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘
影视圈
11小时前
星岛申诉王 | 「肥牛哥」翻版 食放题玩打包 「鱼生夫妇」偷刺身被阻 狡辩「唔想嘥啫」
星岛申诉王 | 「肥牛男」翻版食放题玩打包 「鱼生夫妇」偷刺身被阻狡辩：唔想嘥啫
申诉热话
9小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
2026-03-19 22:19 HKT