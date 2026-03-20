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六旬退休汉误信「专家」投资虚币 半年内3度上当失$660万积蓄

突发
更新时间：21:20 2026-03-20 HKT
发布时间：21:20 2026-03-20 HKT

「投资专家」骗局屡见不鲜，一名66岁退休人士去年9月在Whatsapp收到白撞讯息，一名自称「虚拟货币投资专家」的骗徒声称可教他投资虚拟货币，更指「稳赚」氹事主上当。事主不虞有诈，将140万港元交予对方，讵料虚拟货币存入骗徒户口后，对方即消失无踪。

骗徒呃完再扮追讨 

事主不甘被骗，遂在网上寻找另一名「虚币专家」帮手追讨损失。对方要求事主缴交60万元作保证金，但该名「专家」收钱后亦去如黄鹤。至今年1月，又有「虚币专家」主动透过WhatsApp联络事主，指可以追讨之前两次的损失，但条件是要购买460万元的虚拟货币。事主仍未吸收教训，按指示将虚币再存入指定户口，该名「专家」亦消失得无影无踪。事主在半年间连堕3次骗局，痛失660万元积蓄，只好报警求助。

警方提醒市民，没有人可以保证可以追讨损失，所谓的「保证回本」、「内幕消息」全部高危，不要将钱或虚拟货币转入陌生人户口，被骗后再有人主动表示可以追讨款项，一定是连环骗局。

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