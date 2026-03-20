海关破大埔洞梓路私烟仓 场内设浴室炉具供长期驻守 检$2070万货拘无业男

海关昨日（3月19日）侦破一宗大型私烟储存仓库案，于大埔洞梓路搜查一个铁皮仓库，检获460万支怀疑私烟，市值约2070万元，应课税值为1500万元，并拘捕一名37岁报称无业的男子。他已被控一项「处理应课税品条例适用的货品」罪，明日（3月21日）于沙田裁判法院提堂。

海关指涉案的仓库约2000呎，存放大量包装物料，部分私烟已被重新包装，相信不法分子企图重新包装私烟，再出口到烟税较高的国家如澳洲赚取差价图利。

另外，仓库位置偏僻及隐蔽，附近有车房及其他铁皮仓库，增加海关侦查难度，而且场内设有煮食炉及浴室等生活设施，可供不法分子长期驻守仓库内，减少外出避免执法人员追查。海关相信已经成功堵截私烟流入市场，将会继续追查私烟去向。