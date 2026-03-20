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入境处全港反黑工 搜地盘工地及食肆 34人被捕包括7雇主

突发
更新时间：20:22 2026-03-20 HKT
发布时间：20:22 2026-03-20 HKT

入境处于3月13日至3月19日在全港多区展开反非法劳工行动，包括「汇力行动」、「机灵行动」、「曙光行动」、联同香港警务处和劳工处执行的「权能者行动」及联同香港警务处执行的「风沙行动」。行动中共拘捕26名怀疑非法劳工、7名涉嫌聘用非法劳工的雇主及1名协助及教唆者。
　　 
入境处人员针对非法劳工较活跃的行业，包括饮食及清洁行业，于3月16至3月19日展开一连4日的专项反非法劳工行动。经过深入调查及情报分析，成功锁定并搜查23个目标地点，包括餐厅、酒楼、清洁公司及商业大厦等，一共拘捕19名怀疑非法劳工及6名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

调查人员在建筑地盘进行突击巡查。政府新闻处图片
调查人员在建筑地盘进行突击巡查。政府新闻处图片
调查人员在建筑地盘进行突击巡查。政府新闻处图片
调查人员在建筑地盘进行突击巡查。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

被捕的怀疑非法劳工为6男13女，年龄介乎22至62岁，当中4名非法劳工持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」），另有3名涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。被捕的非法劳工主要从事洗碗、清洁、厨房杂工等工作。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为6名男子，年龄介乎39至53岁，为食肆或清洁公司东主或负责人。

于其他反非法劳工行动中，调查人员亦搜查了多个建筑地盘、棚架工地及表演场地等，共拘捕7名怀疑非法劳工、1名涉嫌聘用非法劳工的雇主及1名协助及教唆者。被捕的怀疑非法劳工为1男6女，年龄介乎24至48岁，当中1名女子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为一名67岁男子。此外，被捕的协助及教唆者为1名40岁男子。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。

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