69人被捕最细得19岁 涉61宗网购、投资及求职等骗案 涉款达$1.9亿
更新时间：18:22 2026-03-20 HKT
发布时间：18:22 2026-03-20 HKT
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西九龙总区及其辖下分区3月9日至3月20日在区内展开代号「火痕」的打击诈骗及洗黑钱行动，于全港多区拘捕69名人士，当中包括1名非华裔男子、1名非华裔女子、4名外籍女子、5名内地男子、3名内地女子、39名本地男子及16名本地女子，年龄介乎19至79岁，分别涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）。
调查显示，被捕人涉嫌与61宗诈骗案件有关，当中包括网上购物、投资、电话及求职骗案等，涉款共约1.9亿元。被捕人大部分怀疑为傀儡户口持有人。行动中，人员检获手提电话﹑银行卡及手提电脑，在电子设备中发现超过150个银行户口。
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