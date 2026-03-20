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珍惜生命｜秀茂坪安达邨男子房间上吊 送院不治

突发
更新时间：08:36 2026-03-20 HKT
发布时间：08:36 2026-03-20 HKT

秀茂坪安达邨发生自缢案。周四（19日）晚上接近8时，一名37岁姓潘男子在安达邨礼达楼的住所房内以绳索吊颈，家人发现后惊惶报案。

消防及救护人员接报赶至，将潘男解下，发现他已陷入昏迷，遂将其由救护车送往联合医院急救，惟经医护人员全力抢救后，最终证实不治。

警方进入涉事房间进行调查，在现场发现一条怀疑作自缢用途的绳索。经初步调查，警方未有在现场检获遗书，目前暂列作「自杀」案处理。潘男的确切死因，仍有待法医进行验尸后作进一步确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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