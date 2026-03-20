珍惜生命｜石硖尾邨男子房内烧炭　女友回家揭发惜太迟

石硖尾发生烧炭自杀事件。周四（19日）晚上7时许，一名女子返回石硖尾邨美禧楼一单位时，发现其39岁姓陈男朋友在睡房内昏迷，旁边有一盆烧过的炭，怀疑他烧炭自杀，立即报警求助。

警方及救护员接报后迅速赶至现场，进入单位睡房后发现男事主倒卧地上，经医护人员即场检验，证实事主已经气绝身亡，无需送院。警员随即封锁现场调查，并在房内检获遗书。

警方初步调查后，相信事件并无可疑，暂列作「自杀」案处理。现场消息指，死者生前疑受情绪或生活问题困扰，并留有遗书交代后事。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk