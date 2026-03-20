梨木树老围村三级火｜烈燄吞噬铁皮屋画面曝光 女户主慨叹财物尽失

荃湾梨木树老围村发生严重火警。周三（19日）深夜，老围公立学校附近一间铁皮屋突然起火，火势迅速蔓延并升为三级。烈燄冲天且伴随多次爆炸声，约百名村民冒险逃生。虽然火警中无人受伤，但涉事铁皮屋被「烧通顶」，居住逾40年的女户主眼看家园化为乌有，悲痛表示家当财物已「一无所有」。

铁皮屋陷入火海传爆炸声 消防出动无人机侦测

事发于周三晚上9时48分，位于老围公立学校附近的一间面积约400至500呎的铁皮屋突然起火。从街坊拍摄的片段可见，起火单位瞬间被火舌吞噬，火光熊熊直扑半空，浓烟笼罩整个村落，现场更不断传出疑似燃烧杂物的「啪啪」声及爆炸巨响。

由于火势猛烈并威胁周边建筑，消防处于晚上10时07分将火警升为三级，先后出动3条喉及3队烟帽队灌救，并首度派出无人机在高空俯瞰火场监测热能分布。火火警最终于翌日（20日）凌晨零时20分大致救熄，现场约100名居民自行疏散至安全地方。

居40载家园化灰烬 女户主：所有财物一无所有

受灾铁皮屋由两名同姓余的妇人居住。其中一名余太事后接受访问，神情落寞地表示已在该处居住约40年，单位平日约有5至6人同住。火警发生时幸好家中无人，避过一劫，但屋内所有财物、家具及多年积蓄恐已付诸一炬。

余太透露，屋内虽存放有两罐石油气，但家人一向谨慎，每次用后均会关妥，且单位早前才更换过电线，一直平安无事，对起火原因感到百思不得其解。面对焦黑的废墟，她无奈叹道：「家入面啲嘢应该一无所有，真系无办法。」

邻居湿毛巾掩鼻逃生 惊魂未定怕无家可归

住在起火单位旁的伍先生忆述逃生经过时仍心有余悸。他表示事发时正观看电视，突然有大量浓烟涌入单位，他随即大声高呼求救却无人回应。情急之下，他立即用湿毛巾掩住口鼻冲出火场，当时已见邻居单位陷入火海。伍生坦言当时感到非常恐惧：「好惊火势蔓延烧到自己𠮶边，到时真系无家可归。」

另一名街坊王先生则指，起初闻到浓烈烟味并见到火花，声音响亮如「放炮仗」，随即带同女儿匆忙逃命。

消防调查人员初步相信火场内摆放了大批杂物导致火势迅速蔓延，目前正深入调查起火源头。今次已是老围村在24小时内发生的第二宗火警，村民对连环火烛深感不安。