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葵涌冧天秤｜街坊称事发前一小时多学生放学：好好彩！

突发
更新时间：19:30 2026-03-19 HKT
发布时间：19:30 2026-03-19 HKT

葵涌葵盛围今日（3月19日）下午4时许发生夺命工业意外，有天秤突然倒塌，一名男操作员连人带天秤塌下，当场不治。事件引来多名街坊围观，有人表示事发一刻发生「嘭」一声的巨响，非常震撼，又指上址事发前一小时有大批放学学生及家长经过，幸事发时途人行经，否则后果不堪设想。

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附近居民张先生表示，事发时在家中听到「嘭」一声，巨响犹如炸弹，望出窗时赫见天秤塌下。据他了解，现场邻近学校，是学生上学放学的必经之路，加上有小巴及巴士驶经，幸意外发生时没有学生经过，直言「好好彩」。

另一街坊罗先生指从未听过涉事地盘发生严重的工业意外，又指大窝口路平日有多车经过，「好彩无乜人，如果3点几钟发生就大镬，𠮶阵会有好多人行过」。

《星岛头条》现场所见，天秤倒塌下横亘斜坡，大量建筑物料飞落马路，一片狼藉。目前劳工处正调查事故原因。

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