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葵涌冧天秤｜工会赶赴协助遗属 敦促业界汲取安达臣道血的教训

突发
更新时间：18:34 2026-03-19 HKT
发布时间：18:34 2026-03-19 HKT

葵涌葵盛围一公屋地盘今日（3月19日）下午有天秤倒塌，男机手由高处堕下，当场惨死。工业伤亡权益会表示，对意外深感难过，职员正赶赴现场了解及支援家属。另外建造业总工会亦表示，收到消息后立即派出职安团队到医院及工地了解情况，并对死者家属致意深切慰问，总工会亦派出职安团队尝试接触工友家属，希望提供情绪辅导及支援协助。 

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安达臣道房屋地盘2022年亦曾发生天秤倒塌事故，导致3死6伤。建造业总工会指出，业界亦未汲取惨痛教训，仍发生同类型的工业事故。总工会强烈呼吁所有业界人员及施工处所，应以血的教训为鉴，立即全面排查安全隐患。前线工友开工前，必须进行动态风险评估确保安全才可施工，全方位剔除安全隐患，切勿掉以轻心。

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另外，总工会亦要求劳工处，即时深入调查各宗致命工业事故，并公开事故的调查报告。劳工处必须认真汲取各宗工业意外的沉重教训，尽快检讨监管及执法上的漏洞，从促修补不足之处，切实加强监管巡查工作。同时，处方对保障工人权益、特别在工作安全上更是责无旁贷，避免同类似事故再度发生。

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