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南丫岛菲籍情侣藏$20万毒品于屋内 危及26个月大儿子 涉贩毒及虐儿被捕

突发
更新时间：16:07 2026-03-19 HKT
发布时间：14:47 2026-03-19 HKT

水警总区刑事部人员根据线报及经深入调查后，今日（19日）清晨约5时在南丫岛一带展开反毒品行动。人员突击搜查南丫岛大坪村一村屋单位，检获约554克大麻花及约102克可卡因，总市值约20万元。

单位内一对42岁菲律宾籍男子和36岁菲律宾籍女子，涉嫌「贩运危险药物」被捕，二人报称情侣关系。另外，他们在没有任何防范措施下，令其26个月大的儿子暴露于该放置怀疑危险药物的家居处所内。警方经调查后，亦以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」将他们拘捕，现正被扣留调查，案件由水警总区重案组跟进调查。

男童没有表面伤痕，清醒被送往玛丽医院检查，警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款500万元及终身监禁；而疏忽照顾儿童属严重罪行，受《侵害人身罪条例》（第212章）第27条「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」规管。任何16岁以上人士故意虐待或忽略16岁以下儿童，导致健康损害，经公诉程序定罪最高可判监10年，或经简易程序定罪最高判监3年。警方呼吁市民切勿以身试法。

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