撞车碰瓷党｜警商罪科再拘16人 今午记者会交代

近期新型「撞车碰瓷党」惹各界关注，有司机在发生轻微交通事故后一段时间，被人无理追讨「天价」赔偿，当中多宗同类案件更涉及同一律师行和医生，疑涉及「有组织」敲诈。警方商业罪案调查科继早前以涉嫌「串谋诈骗」拘捕4人，包括索赔夫妇及两名疑为同党的医生，再拘捕另外16名涉案人士。商罪科将于今日（19日）下午3时，在湾仔警察总部交代拘捕行动。

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早前警方在记者会上表示，目前检获可疑交通索偿个案增至超过100宗，主要是由保险业界及保险业联会转介的个案，另有市民的报案。当中，警方发现一对同为37岁的本地夫妇涉及22宗申索个案，他们或报称为一辆私家车或一辆的士上的司机乘客，或报称是被车撞到的路人，都在上述轻微交通事故中自称受伤。

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涉案22宗交通事故在过去4至5年间发生，民事索偿则于近一年多时间发生，该对夫妇报称颈部受伤或轻微受伤，向涉事司机和保险公司民事索偿，当中最高一宗金额超过30万元，索偿范围包括汽车维修费、病假期间损失收入、律师费及医疗费等。由于部分个案仍在申索阶段，故未有确实总金额。

警方检视该对夫妇提交相关文件后，发现两人疑曾使用虚假文书，包括虚构的车房单据及收入证明，并使用多张医生纸以获取长期病假，其后再调查揭发更多同类个案。