警东九龙打击交通违例拘捕4人 发346张牛肉干 录479宗超速

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，于3月13至18日在区内展开代号「亮景」（CLEARVIEW）的执法行动，重点打击不专注驾驶、停牌期间驾驶等违例行为。

行动中，人员根据情报在区内进行重点部署，针对可疑车辆截停调查。其中，人员拘捕三名年龄介乎25至52岁的本地男司机，涉嫌「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」。人员亦拘捕一名45岁本地男司机，涉嫌「驾驶时没有第三者保险」、「驾驶未获发牌照车辆」、「行使虚假文书」、「盗窃」及「不付款而离去」等罪行。

所有被捕人已获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。

警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片

警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片

同时，人员亦就交通违例事项发出合共346张定额罚款通知书及5张传票、并侦测到479宗超速驾驶。

警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」属严重交通罪行，一经定罪，最高可被判罚款一万港元、监禁十二个月及停牌十二个月。警方会继续加强执法，严厉打击相关罪行，并呼吁所有驾驶人士切勿以身试法。