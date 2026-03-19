Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警东九龙打击交通违例拘捕4人 发346张牛肉干 录479宗超速

突发
更新时间：04:47 2026-03-19 HKT
发布时间：04:47 2026-03-19 HKT

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，于3月13至18日在区内展开代号「亮景」（CLEARVIEW）的执法行动，重点打击不专注驾驶、停牌期间驾驶等违例行为。

行动中，人员根据情报在区内进行重点部署，针对可疑车辆截停调查。其中，人员拘捕三名年龄介乎25至52岁的本地男司机，涉嫌「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」。人员亦拘捕一名45岁本地男司机，涉嫌「驾驶时没有第三者保险」、「驾驶未获发牌照车辆」、「行使虚假文书」、「盗窃」及「不付款而离去」等罪行。

所有被捕人已获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。

警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片
警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片
警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片
警东九龙打击交通违例拘捕4人。警方图片

同时，人员亦就交通违例事项发出合共346张定额罚款通知书及5张传票、并侦测到479宗超速驾驶。

警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」属严重交通罪行，一经定罪，最高可被判罚款一万港元、监禁十二个月及停牌十二个月。警方会继续加强执法，严厉打击相关罪行，并呼吁所有驾驶人士切勿以身试法。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
13小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
14小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
11小时前
《寒战1994》演员阵容懒人包 古天乐演特首周润发梁家辉回归 刘俊谦吴彦祖加盟掀权力斗争
《寒战1994》演员懒人包｜古天乐演特首 周润发、梁家辉回归 刘俊谦、吴彦祖加盟权斗
影视圈
8小时前
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
14小时前
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
00:29
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
突发
8小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
9小时前
02:28
伊朗局势｜伊朗证实情报部长遇害 最高领袖：血债将很快得到清算｜持续更新
即时国际
1小时前
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
4小时前