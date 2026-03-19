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启德青年旅舍单位变制毒工场 警检160万元毒品 38岁男被捕

突发
更新时间：04:24 2026-03-19 HKT
发布时间：04:24 2026-03-19 HKT

秀茂坪警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，周一（17日）晚上在区内展开打击毒品行动。

行动中，人员突击搜查承丰道一青年旅舍单位，共检获约976粒怀疑依托咪酯烟弹、12枝怀疑依托咪酯溶液、约470克怀疑依托咪酯粉末、大量化学物品及一批怀疑制毒工具。

经调查后，屋内一名38岁本地男子涉嫌「贩运危险药物」及「制造危险药物」被捕，被捕人已被暂控各一项「贩运危险药物」及「制造危险药物」罪，案件将于明日（三月十九日）上午在观塘裁判法院提堂。

行动中检获的毒品总市值约160万元。

警方重申，制毒及贩毒均属严重罪行，一经定罪，最高可判处终身监禁及罚款五百万元，市民切勿以身试法。

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