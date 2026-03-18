葵涌安荫邨17岁校服少年堕楼 重创浴血送院抢救

葵涌安荫邨多层停车场，周三（3月18日）晚上9时许，一名10多岁校服少年从高处堕下，于安捷街行人天桥桥顶倒地，重创浴血。救护员到场时，少年意识模糊，随即将他送院抢救。现场遗留染血纱布及一条红色校呔，警方于现场没有检获遗书。

少年堕楼原因仍在调查，据悉他有情绪病纪录。消息指，少年母亲事发前身处荃湾，儿子向她发送信息称想轻生，母亲大惊随即报案，并四处寻觅儿子行踪，可惜未能阻止事件。

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