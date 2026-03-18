葵涌安荫邨17岁校服少年堕楼 重创浴血送院抢救
更新时间：22:56 2026-03-18 HKT
发布时间：22:56 2026-03-18 HKT
发布时间：22:56 2026-03-18 HKT
葵涌安荫邨多层停车场，周三（3月18日）晚上9时许，一名10多岁校服少年从高处堕下，于安捷街行人天桥桥顶倒地，重创浴血。救护员到场时，少年意识模糊，随即将他送院抢救。现场遗留染血纱布及一条红色校呔，警方于现场没有检获遗书。
少年堕楼原因仍在调查，据悉他有情绪病纪录。消息指，少年母亲事发前身处荃湾，儿子向她发送信息称想轻生，母亲大惊随即报案，并四处寻觅儿子行踪，可惜未能阻止事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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