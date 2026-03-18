手提行李藏$87万大麻花 泰国抵港男被拘控

一名29岁的男旅客周二（3月17日）从泰国曼谷飞抵香港机场。海关人员清关时，在其手提行李内发现4.2公斤、约值87万元的怀疑大麻花，遂把他拘捕。涉案男子已被控一项贩运危险药物罪。案件于周四（3月19日）在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析，及风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。海关同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

涉案的被捕人士。

海关检获的怀疑大麻花。