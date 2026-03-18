网传宏福苑工人进入灾民单位只需登记 知情者斥造谣 强调工人离开楼宇前已搜身

近日有网民上载一段工人在宏福苑警岗前排队影片，该片长约1分29秒，拍摄到10多名工人，在检查站(警岗)前排队登记，待警员记下资料就可以离开。有网民形容是宏福苑工人进入灾民单位只需签到，未有搜身、安检或使用金属探测器检查，批评措施与政府早前公布并不相同。有知情者直斥有关说法是造谣，强调工人离开楼宇前已搜身。

近日有网民上载一段工人在宏福苑警岗前排队影片。网上片段

知情者直斥有关说法是造谣，实情是工人在离开工作单位的楼宇前已经完成搜身，其后再行至警岗登记离开。据了解，当局搜身行动，大多是在相关楼宇室内范围进行，除保障工人私隐外，亦确保他们离开工作单位后于最近距离接受检测。

近日曾多次进出宏福苑做加固工程的陈先生表示，他每次离开工作单位，走至大厦大堂时都被搜身，甚至经金属探测器等检测才可以离开，走出大厦后要再到警岗登记才可以离开宏福苑封锁范围，「总之每次进出大厦都要搜身。」

宏福苑。资料图片