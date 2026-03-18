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跨境贩毒｜法国火山矿物藏$1450万氯胺酮 海关监控递送拘两男

突发
更新时间：19:54 2026-03-18 HKT
发布时间：19:54 2026-03-18 HKT

香港海关3月10日侦破两宗跨境毒品案，共检获约106公斤大麻花和约36公斤氯胺酮，共约值3650万元，并拘捕三名怀疑涉案男子。其中一案方面，香港海关与内地海关缉私部门联手，3月10日截查一件由法国经内地寄港，报称水族箱底砂的包裹。经检查后，在24包火山矿物中发现36公斤、约值1450万元的怀疑氯胺酮。海关其后在3月16日监控递送，在流浮山及元朗拘捕两名58岁及44岁本地男司机。

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海关毒品调查科毒品调查第二组高级调查主任赵启荣提到跟进调查过程，表示截获这批毒品后，海关毒品调查科人员接手，迅速锁定一个位于流浮山物流仓库。经连日监控递送，3月16日下午海关发现一名58岁男司机到达物流仓库打算提货。当他完成签收后，关员随即上前截查并拘捕58岁男司机。

涉案36公斤、约值1450万元的怀疑氯胺酮。
涉案36公斤、约值1450万元的怀疑氯胺酮。

经调查得知，58岁男司机受人幕后委托，将货物运到元朗另一物流仓库，因而关员继续监控递送。虽然两个物流仓库行车距离只有约8分钟，但幕后委托人多次更改指示，运送过程中更安排另一44岁货车男司机接手，将货物运到元朗物流仓库，因而海关再拘捕44岁男司机。经调查所得，两名司机是收酬运货，他们现正保释候查。

海关行动，该宗案件的贩毒集团由背后远距离操控，利用本地正当物流仓库，并试图以多重货车复杂操作避开追查，做法狡猾。海关呼吁物流及运输界从业员，若遇上新客户，特别要提高警觉。尤其客户透过电邮或即时通讯软体联络，而拒绝提供详细资料时，就更加要小心，以提防被贩毒集团利用来运送毒品。海关建议物流界尽可能要求这类客户提供更多资料，例如公司登记文件、货物发票、装箱单及不同证明文件等作为纪录及参考，减低被贩毒集团利用公司或车辆进行贩毒活动。海关会继续留意贩毒趋势，全方位打击贩毒活动。

海关见记者交代案情。海关直播截图
海关见记者交代案情。海关直播截图

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